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Kobe'nin yenisinden Podolski açıklaması!
24 Ocak 2017 , 10:30
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- Spor Toto Süper Lig
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AJANSSPOR- Vissel Kobe'nin yeni transferi Junya Tanaka, Lukas Podolski transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Kendisi gibi sol ayaklı olan Podolski'den bir şeyler kapmak istediğini söyleyen Tanaka, "Çok çalışarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Podolski ile aynı bölgede oynuyoruz. Eğer gelirse aramızda rekabet olacaktır. Belki oynama sürem az olacak. Ama onunla daha çok tecrübe kazanacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki golcü oyuncu 2014'te Portekiz ekibi Sporting CP'ye transfer olmuştu. Geçen sezonu kiralık olarak Kashiwa Reysol'de geçiren Tanaka bu sezon ise Vissel Kobe forması giyecek.
Öte yandan Japon basını Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferinin an meselesi olduğunu bildirdi.
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu dün yaptığı açıklamada Podolski için Vissel Kobe'den 3 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini fakat 7 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmediklerini söylemişti.
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