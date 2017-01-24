Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Konya'da Aatıf beklentisi!

Tarih24 Ocak 2017 , 08:57

Yorum
Konya'da Aatıf beklentisi!

Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor.

Devre arasında kanada Fofana’yı alarak takımını güçlendiren Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için ise tüm görüşmelerini Aatif’a bağladı.

Fener yönetiminin kararı bekleniyor

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Faslı yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kararını vermesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar bu yüzden alternatif oyuncularla yapılan görüşmeleri askıda tutuyor. Aatif’in da Konya’ya yeşil ışık yaktığı öğrenilirken transferin bonservis konusundaki detaylara kaldığı ifade edildi. (Fanatik)

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me