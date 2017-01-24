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Konya'da Aatıf beklentisi!
24 Ocak 2017 , 08:57
Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor.
Devre arasında kanada Fofana’yı alarak takımını güçlendiren Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için ise tüm görüşmelerini Aatif’a bağladı.
Fener yönetiminin kararı bekleniyor
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Faslı yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kararını vermesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar bu yüzden alternatif oyuncularla yapılan görüşmeleri askıda tutuyor. Aatif’in da Konya’ya yeşil ışık yaktığı öğrenilirken transferin bonservis konusundaki detaylara kaldığı ifade edildi. (Fanatik)
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