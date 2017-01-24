Levent Nazifoğlu'ndan olay sözler!

Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de yaynlanan Derin Futbol programına telefonla bağlandı ve önemli açıklamalar yaptı.

Nazifoğlu'ndan sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Salı günü sevkler yapılıyor. Zannetmiyorum beni disiplin kuruluna sevk edeceklerini.. Ben bir tehditte bulunmadım Kimseye haksız bir şey yapmadım. Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir şeyi dile getirdim. 25 milyonun temsilcisiyim ben. Müsaade etsinler de bu suçlamayı yapayım. Tehdit falan yok. Yazık oluyor dedim. Son derece kendine güvenini kaybetmiş dedim, Cüneyt Çakır'a olan güven kayboldu açıklaması yaptım. Cüneyt Çakır olmasa bu el pozisyonu o kadar gündem olmazdı. Böyle bir şey yok 45 gün, 90 gün. Futbolda 2+2 4 etmiyor. Hak harumiyeti cezası alırsam ağır olur. Türk futbolu olarak maskeli balo oynanıyor. Ben maskeyi hiçbir zaman takmayacağım. Böyle nereye kadar gidebiliriz?

Herkes doğrularla ilgilenmiyor, geçici başarıların peşinde. 1.5 milyar borçlar çıkıyor. 65 milyon euro kotasını niye koyuyor UEFA? Geçmişte yapılan hatalardan dolayı. 85 milyon'dan 110 milyona çıktı kota, 110'dan 64'e düştü. Geçen sene Beşiktaş'tan 28 puan, Fenerbahçe'den 23 puan fark yemiş bir takımdan bahsediyoruz. 74 milyon euroluk bütçe de 64 milyon euroya indi. Buna rağmen başabaş gidiyoruz. Bunlar ne çabuk unutuluyor? 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Bu lafları şımarıklık olarak görüyorum. Burada durmanın meraklısı değilim. Ben takımı yalnız bırakmamak için buradayım. Hemen hoca gitsin; futbolcular şöyle olsun... Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok.

Hocayla Karabük maçıyla ilgili görüş alış verişi yaptık. Haklı sebepleri vardı kendine göre. Hocanın fikrine saygı duyuyoruz.. Hocaya şunu oynat, bunu oynat mı diyeceğiz? Galatasaray'da böyle bir şey olamaz. Hocanın kararlarına saygı duymalıyız. Hem seyirci bazında, hem yönetim bazında diyorum.

Hocamız transfer talebinde bulundu. Ben de başkana, şunu almamız; bunu almamız lazım diyorum. Başkan şu anda para bulmaya çalışan bir adam konumunda. Bankalarla toplantı yapıyor 1.5 milyar TL'yi döndürmek kolay değil. Bir sürü temasımız oluyor. Bir şeyler yapamıyoruz. 65 milyon euroluk kota elimizi kolumuzu bağlıyor. UEFA 1 euro bile üzerine çıkarsanız gidemezsiniz diyor Avrupa'ya. 65 milyon euronun içinde bonservisler, maaşlar, primler, maç başları ve teknik heyete ödenen paralar var. 110 milyon eurodan 65'e düştü bizde bütçe. Geçmişin kontratlarını bitirmeye çalışıyoruz. 65'i geçemeyiz. 1 sene daha Avrupa'ya gidememe lüksümüz yok.

Biz sezon başında başka hocalarla da görüştük ama o isimler 20 milyon euro transfer bütçesi istedi. İnsanlara kolay geliyor Biz Serdar Aziz için 4.5 milyon euro artı 3 tane futbolcu verdik. O 3 futbolu nerede şu anda? 2.25 milyon euro tasarrufta bulunduk. Serdar Aziz 2.25 milyon euroya alındı. Acımaz bir şekilde kullanıyor insanlar bu olayı başka yere çekerek.

Fatih Altaylı'yı adam yerine koyup cevap vermem. Fatih Altaylı yıllardır kucaktan kucağa oturan biri. Altaylı adam değil. Bu adam lafına değer verilecek bir adam değil. Fatih Altaylı, Ali Sami Yen'de Fenerbahçelilerden dayak yiyen tek Galatasaraylıdır. Bu adam Fatih Terim yönetiminde Kasımpaşa'dan gol yediğimiz zaman sevinen bir adam. Patronu, başka yere gidip kendine saldırmasın diye ona parasını veriyor. Benim ne ayakçılığım kaldı ne bir şeyim. Gece 12'den sonra beni dışarıda göremezsiniz. Belki yılda 2 kere. Fatih Altaylı yalancı ve iftiracı. Ben Galatasaray lisesine gittim. Biberonla bir adamın kucağında oturan kişi Fatih Altaylıydı. O nedenle dedim kucaktan kucağa oturan biri diye. Bu adam para karşılığında gitti bölücübaşıyla röportaj yaptı. Ben Kasımpaşa'nın golüne sevindiğini gördüm. Ali Dürüst'ün cesareti varsa bunu açıklar. Şerefim üzerine yemin ediyorum.

Hiçbir zaman bir yere gelmek için birilerini aramadım. Ben buraya Alp Yalman'ın ricasıyla geldim. Dursun Özbek sevdiğim bir insan. Bana geçmişle ilgili bir şey söyleyemez. Beni mgelecek beklentim yok Çok zor bir görev; yaptığımız. Ben burada kalmanın peşinde de değilim. Maddi olarak düzlüğe çıkacak Galatasaray. Başkan gelip de "Levent problem çözüldü derse", ertesi gün ben bırakırım zaten burayı.

Faruk Süren ve Ali Dürüst ile konuştum, "Fatih Altaylı'yı neden adam yerine koyuyorsun?" dediler, ertesi günü beraberlerdi. Faruk Süren ve Ali Dürüst bana "Sen bırak bu Fatih Altaylı'yı, yalancının teki. Sen ona ne bakıyorsun? dediler. Kimseden korkum yok. Ali Dürüst'e sordum, "O bana da hırsız demişti. Bilmiyor musun" dedi. "Sen halen yemek yiyorsun onunla, tebrik ediyorum" dedim. Her zaman mikrofonun arkasına saklanan bir korkaktır. Keşke gelip dışarıda bunları yüzüme söylese ama onda, o adamlık nerede? Çok isterim yüzüme söylesin böyle şeyleri ama o adam değildir.

500 milyon dolar olmasa işin ucunda, kimse bu işe talip olmaz. Hiçbiri bu kadar saldırmaz. Dertleri bu tamamen. Neden iki sene evvel talip olmadılar? 500 milyon TL; Riva'nın imarsız ettiği para. İmarı çıkıyor. İmardan sonra arazinin değeri 1.5 milyar TL olacak.

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