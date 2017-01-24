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Lucas Lima'ya ret!

Tarih24 Ocak 2017 , 09:14

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Lucas Lima'ya ret!

Transferde çalışmalar yürüten Fenerbahçe’ye Lucas Lima’dan olumsuz cevap geldi. Brezilya’da yayın yapan Lance.net’te yer alan haberde, Santos’ta forma giyen orta saha oyuncusu için sarı-lacivertlilerden gelen teklifin reddedildiği kaydedildi.

Lucas Lima’ya Fenerbahçe’den teklif geldiği belirtilirken, Santos kulübünün bu duruma olumsuz yaklaştığı ve oyuncusuyla sözleşme yenileyeceği ifade edildi. Lucas Lima’ya aynı zamanda Çin’den Hebei China Fortune’nda ilgi gösterdiği, ancak Santos’un sıcak bakmadığı vurgulandı. 

Lucas Lima’nın sözleşmesi 2017 Aralık’ta sona erecek. Lima için Avrupa kulüpleri de devrede. (Milliyet)

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