- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Lucas Lima'ya ret!
24 Ocak 2017 , 09:14
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Transferde çalışmalar yürüten Fenerbahçe’ye Lucas Lima’dan olumsuz cevap geldi. Brezilya’da yayın yapan Lance.net’te yer alan haberde, Santos’ta forma giyen orta saha oyuncusu için sarı-lacivertlilerden gelen teklifin reddedildiği kaydedildi.
Lucas Lima’ya Fenerbahçe’den teklif geldiği belirtilirken, Santos kulübünün bu duruma olumsuz yaklaştığı ve oyuncusuyla sözleşme yenileyeceği ifade edildi. Lucas Lima’ya aynı zamanda Çin’den Hebei China Fortune’nda ilgi gösterdiği, ancak Santos’un sıcak bakmadığı vurgulandı.
Lucas Lima’nın sözleşmesi 2017 Aralık’ta sona erecek. Lima için Avrupa kulüpleri de devrede. (Milliyet)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar