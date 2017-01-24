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Markevich'ten Karavaiev'e destek!
24 Ocak 2017 , 23:04
AJANSSPOR- Ukraynalı teknik adam Myron Markevich'ten Oleksandr Karavaiev yorumu geldi.
Son olarak Dnipro'yu çalıştıran 65 yaşındaki teknik adam ocak döneminde birçok oyuncunun başka ülkelere transfer olduğunu söylerken, "Futbolcular daha uygun yerlere gitmeye çalışıyor. Bu da gayet normal çünkü Ukrayna'daki durum pek de iyi değil. Futbol gelişmiyor. Ülkede futboldan çok daha önemli konular var" dedi.
Karavaiev'in Fenerbahçe'ye transferini de yorumlayan Markevich, "Bizim futbolcularımızı iyi takımlara transfer olması çok güzel. Mesela Karavaiev Fenerbahçe'ye gitti. Bu o ve milli takım için oldukça iyi. Türkiye'deki en iyi takımlarından birine gitti. Seleznyov içinse yorum yapamayacağım çünkü gittiği takım (Kardemir Karabükspor) hakkında pek bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.
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