Nazifoğlu'na cevap verdi!

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisi için, “Yıllardır kim para verirse onu kucağına oturan bir adam” diyen Galatasaray Sportif AŞ yönetici Levent Nazifoğlu’nun bu üslubundan utandığını söyledi.

BİP Spor canlı yayınına bağlanan Altaylı, şunları söyledi: “Bu üslupla, bu konuşma tarzıyla muhatap olmam söz konusu değil. Zaten ben o kişiyi başından beri muhatap kabul etmiyorum ama benim ağrıma giden Galatasaray’ı bu üslupta birinin bir televizyon kanalında yönetici sıfatıyla temsil etmesi. Galatasaray’ı izan eden çok önemli laflar söyledi. Bunların tamamı başlı başına suç.”

‘Galatasaraylı olarak utandım’

Nazifoğlu’nun, Sermaye Piyasası Kurulu kurallarına tabi Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi olduğuna dikkat çeken Habertürk yazarı, şöyle devam etti: “Söylediği pek çok şey Galatasaray’ı sıkıntıya sokabilecek önemde. Bilgisizce, cahilce, tamamen uydurma laflarla Galatasaray’la ilgili ileri geri, abuk subuk konuşuyor. Galatasaraylı olarak utandım, bu üslupta birinin orada sözde Galatasaraylı olarak varlık göstermesinden. Yönetim kurulundaki arkadaşlar bu üslubu benimseyecekler mi, benimsemeyecekler mi? Bu kişiyle ilgili bir karar verecekler mi, vermeyecekler mi? Çünkü gerçekten olacak iş bir iş değil. Seçilmeyip başkan tarafından atanmış bile olsa, bir yönetici kılığında orada boy gösteren birinin bu üslupta konuşması olacak gibi değil.”