Necip Uysal kaç yaşında?

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig’de haftayı lider tamamlayan Beşiktaş’ta bugünkü antrenman öncesi Necip Uysal için kutlama yapıldı.

26 yaşına giren Necip Uysal’ın doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular yeni yaşında Necip Uysal’a mutluluk diledi.



Ayrıca Beşiktaş’ın defans oyuncularından Atınç Nukan'ın, takım arkadaşı Necip Uysal’a pasta ikram etmesi dikkat çekti.