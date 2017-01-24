Orellana ısrarı!

Yönetim, Celta Vigo’da hocası Berizzo ile kavga ettiği için son dört maçta oynamayan 30 yaşındaki Fabian Orellana’nın satın alma opsiyonunu da istiyor. Görüşmeler sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iyi başlayıp Bursaspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak 2'de 2 yapan bordo-mavililerde yönetim, takviyelerle takımı daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu anlamda alternatifli listeyle transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un İspanya Ligi ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Fabian Orellana ile de ilgilendiğini dün tüm Türkiye'ye gazeteniz FOTOMAÇ duyurmuştu. Bu konuda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, sağ açık ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen Şilili Orellana için girişimlerini hızlandırdı. Her iki mevkide de oynayabildiği için bir anda transfer listesinin ilk sıralarına yerleşen 30 yaşındaki futbolcunun Celta Vigo'nun teknik direktörü Eduardo Berizzo ile kavga ettiği ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

9 MAÇTA 4 GOL ATTI

Son 4 maçtır kadroya giremeyen yıldız futbolcunun menajerleriyle yapılan görüşmeler son derece olumlu geçerken, kulübünün de yapılan kiralık teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Karadeniz ekibi yönetiminin Orellana'yı kiralamak istediği ancak sözleşmesine satın alma opsiyonunu ekletme konusunda da ısrarcı olduğu ifade edildi. Şili Milli Takımı'nda da görev yapan 30 yaşındaki Orellana, bu sezon Celta Vigo formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Orellana'nın Celta Vigo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi var. (Fotomaç)