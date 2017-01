"Orkan Çınar için beni aradılar"

Gaziantepspor’un genç yeteneği Orkan Çınar hakkında babası Mert Çınar muhabirimiz Ali Budak'a özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yaz bir çok kulübün radarında olan Orkan Çınar ara transfer döneminde de yine birçok kulübün gözdesi oldu. Galatasaray ve Trabzonspor’un resmi teklifte bulunduğunu Ali Budak'a söyleyen Orkan Çınar’ın babası Mert Çınar Gaziantepspor’dan bu transfer için izin çıkmadığı gerekçesiyle şu ana kadar transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"ÖZBEK VE USTA BENİ ARADI"

Gaziantepspor’da yıldızı parlayan gurbetçi oyuncu Orkan Çınar için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in kardeşi Mehmet Özbek’in 3 milyon Euro transfer bedelini gözden çıkardığını yine Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nında bizzat kendisiyle görüşerek Orkan’ı istediğini söylemesi üzerine bu istekleri Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kızıl ile paylaştığını ifade eden Orkan Çınar’ın babası ve Mert Çınar bu transfere izin verilmediğini söyledi.

Şu an takıma katkı sağlayacağına inandıkları her oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu kendisine ilettiklerini belirten baba Mert Çınar; “ Galatasaray ve Trabzonspor gayet iyi rakamlar önererek Orkan Çınar’ı istediler. Muharrem Usta ve Mehmet Özbek bizzat benimle görüştüler. Ancak Gaziantepspor cephesinden bu transfere onay çıkmadı. Sezon sonunda eğer Orkan’ı tekrar isterlerse kapımız açık. Şu an için böyle bir düşüncemiz yok” dediler. Şu an için bende beklemey başladım. Oğlumun böyle önemli kulüplerde oynamasını bende istiyorum. Sezon sonunu beklemekten başka bir çaremiz yok gibi görünüyor” dedi.

ALİ BUDAK