Ozan'ın sırrı Volkan'da!

Fenerbahçe’de sezonun kader maçı olarak görülen Medipol Başakşehir karşısında alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor. Üç puanı getiren golü atan Ozan Tufan’ın performansında yatan detaylar ise bir hayli dikkat çekiyor.

Bütün bir hafta boyunca Başakşehir mücadelesine çok ciddi hazırlanan ve çok iyi motive olan sarı-lacivertli takımda özellikle Ozan Tufan’ın durumu öne çıktı. Genç orta sahanın maçtaki rolü antrenmanlarda özel olarak belirlendi. Ancak burada en önemli ayrıntı kaptan Volkan Demirel’in desteği oldu. Ozan’ı adeta kardeşi gibi çok seven Volkan, 21 yaşındaki oyuncuyu bir hafta boyunca çok iyi hazırladı. Antrenmanlarda ve tesislerde genç meslektaşına telkinlerde bulunan tecrübeli kaleci, birçok konuda tecrübelerini aktardı.

Zaman zaman taktiksel konuşmalar dahi yapan 35 yaşındaki eldiven, psikolojik anlamda da takım arkadaşına ciddi anlamda özgüven aşıladı.

Advocaat ile Ozan Tufan arasındaki iletişimde bazı anlarda köprü görevi gören Volkan Demirel, Ozan’ın moral-motivasyonunu hep yüksek tuttu. Saha içi ve saha dışında milli oyuncu ile çok iyi bir diyaloğu olan tecrübeli file bekçisi, maç anına kadar tıpkı bir mentor gibi davrandı. Takım arkadaşının hiçbir şekilde moral bozukluğu yaşamamasını isteyen sarı-lacivertlilerin kaptanı, gol esnasında da en az Ozan kadar büyük bir sevinç yaşadı. (Milliyet)