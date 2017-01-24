Pato Galatasaray yolcusu!

AJANSSPOR- Villarreal'in Brezilyalı yıldızı Alexandre Pato, her an Galatasaray'a imza atabilir.

Katalan merkezli Sport gazetesinin haberine göre son dönemde gözden düşen Pato, Galatasaray ve bazı Çin kulüplerinin radarında. Podolski'nin olası ayrılığı sonrası Galatasaray'ın Pato'yu transfer edebileceği söyleniyor.

İspanyol ekibine sezon başında 3 milyon Euro bedelle transfer olan 27 yaşındaki oyuncu devre arasında Adrian Lopez'in alınmasıyla ayrılığa bir adım daha yaklaştı. Villarreal yakın zamanda Felipe Caicedo transferini de açıklayabilir.

Takımı 4-4-2 düzeniyle oynatan Villarreal Teknik Direktörünün elinde Nicola Sansone, Cedric Bakambu, Roberto Soldado, Santos Borré, Adrian Lopez gibi forvetler bulunuyor.

Escriba aralık ayında yaptığı açıklamada Pato'nun gol rakamlarının yetersiz olduğunu söylemişti. Pato 14 lig maçında 2 gol kaydetti.

Öte yandan Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferi de şu anda askıya alnımış durumda. Japon ekibi 3 milyon Euro önerirken Galatasaray 7 milyon Euro'da diretiyor.