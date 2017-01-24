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PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza!

Tarih24 Ocak 2017 , 16:01

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PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza!

AJANSSPOR - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Kurul, Fenerbahçe’ye para cezası verdiğini açıkladı.

TFF’den yapılan resmi açıklamada, ”FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

 

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