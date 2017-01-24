Prosinecki için Bakü'de sıcak temas!

AJANSSPOR ÖZEL- Bursaspor, teknik direktör adayları arasında birinci sıraya koyduğu Robert Prosinečki için Azerbaycan'da yaptığı görüşmelerde son noktayı koymayı amaçlıyor.

Şu anda Bakü'de bulunan yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ve idari menajer Hüseyin Gedik, Hırvat teknik direktörü iknâ etti; Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun vereceği karar bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Ajansspor'dan Özgür Sancar'a açıklama yapan Prosinečki'nin temsilcisi Yaşar Çalışır, "Bursaspor son derece profesyonelce bir yaklaşım gösteriyor. Prosinečki olaya sıcak bakıyor. Ama kimseyi de kırmak istemiyor. Azerbaycan'da çok seviliyor. Buradaki insanları kırmadan bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Azerbaycan Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. İddia edildiği gibi sözleşmesinden kaynaklanan tazminat engeli yok. Mart'ta Azerbaycan'ın Almanya ile bir maçı var; belki o maça kadar Prosinečki hem Bursaspor'u hem de Azerbaycan takımını birlikte çalıştırabilir. Bu benim önerimdi. Taraflar sıcak bakıyor. Prosinečki Türk futboluyla ilgili çok fazla detay biliyor. Bursasporlu yetkililer bunu görünce şaşırdı. Fikirleri çok olumlu. Bugün yarın bir sonuç almayı umuyoruz. Bu işin olma olasılığı yüzde 50" dedi.