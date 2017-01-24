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Riekerink ile Bruma arasında kriz!

Tarih24 Ocak 2017 , 21:09

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Riekerink ile Bruma arasında kriz!

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nda oynadığı ve 6-2 kazandığı 24 Erzincanspor maçının 65. dakikasında sarı kırmızılı kulübede kriz çıktı.

Oyundan alınan ve yerini Yasin Öztekin’e bırakan Bruma, teknik direktör Jan Olde Riekerink’in bu kararına tepki gösterdi.

Söylenerek direkt olarak soyunma odasına gitmek isteyen genç yıldıza hocası tepki gösterdi ve kulübeye, arkadaşlarının yanına oturmasını istedi. 

Portekizli oyuncu bunun üzerine geri dönerek kulübeye oturdu.

Hürriyet

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