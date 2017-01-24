Riekerink'ten garanti!

18. haftaya lider giren Başakşehir’in puan kaybettiği haftada G.Saray Yönetimi, Karabük yenilgisi ile küplere bindi. Maçın ardından teknik direktör Jan Olde Riekerink’e karşı yöneticiler tepkilerini dile getirirken Hollandalı çalıştırıcı ligin ilk yarısında verdiği ve takımı zirveye yaklaştıran sözü hatırlatıp yeni bir söz ile yönetimi rahatlattı.

F.BAHÇE ile oynanan maçın ardından da artan tepkiler sonrasında 5 maçta en az 13 puan alıp yarışa ortak olacağız diyen Riekekink bunu başarırken Karabük maçı sonrasında da bu seriye atıfta bulundu. Beşiktaş maçına kadar oynayacakları Akhisar, Kayseri ve Rize maçlarından 9 puan alacaklarının garantisini veren Riekerink, “Beşiktaş maçına kadar yakalayacağımız seri ile rahatlayıp Beşiktaş’ı da yenerek şampiyonluk için büyük bir adım atacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Karabük maçı yol kazasıydı. 4 maçtan alacağımız 12 puan ile bu yenilgiyi telafi edeceğiz” dedi.

Yönetimden destek

BU sözlerle yönetim bir yandan rahat bir nefes aldı bir yandan ise dört maçlık dönemde takımın ortaya koyacağı performansı bekleme kararı aldı. Ancak bu bekleyişte başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere tüm yönetim, takıma destek olmak için maddi ve manevi elinden geleni de yapma kararı aldı. (Vatan)