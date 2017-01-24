"Rize maçı en az Galatasaray maçı..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Çaykur Rizespor maçı en az Galatasaray maçı kadar zorlu olacak." dedi.

Gül, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçından alınan 3 puanı bonus olarak gördüklerini söyledi.

Deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacaklarını hatırlatan Gül, "Rakibimiz puan peşinde olacaktır. Biz de yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Takımda moraller yerinde. Galatasaray maçından alınan 3 puan moralleri daha da üst seviyeye çıkardı. İdmanlarımız keyifli bir şekilde devam ediyor. Tabii rehavete kapılmamak gerekir. Her maç kendi içerisinde çok değerli ve zorluk derecesi var. Çaykur Rizespor maçı en az Galatasaray maçı kadar zorlu olacak." ifadesini kullandı.

- Maç hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'inin 19. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor gözetiminde Hasan Doğan tesislerinde yapılan antrenmanda, teknik çalışma yapıldı.

Antrenmana, sakatlığı süren Ermin Zec'in yanı sıra ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko katılmadı.

Tedavisi devam eden yeni transfer kaleci Oleksandr Rybka ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.