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Rizespor'dan Josue hamlesi!

Tarih24 Ocak 2017 , 15:30

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Rizespor'dan Josue hamlesi!

Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.

Devre arasında kadrosuna en az 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın kulübüyle görüştü.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue için tarafların yeniden bir araya geleceği açıklandı.

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