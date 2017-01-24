Rizespor'dan Josue hamlesi!

Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.

Devre arasında kadrosuna en az 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın kulübüyle görüştü.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue için tarafların yeniden bir araya geleceği açıklandı.