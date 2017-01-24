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Rizespor'dan Josue hamlesi!
24 Ocak 2017 , 15:30
Çaykur Rizespor, Galatasaray’ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.
Devre arasında kadrosuna en az 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın kulübüyle görüştü.
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josue için tarafların yeniden bir araya geleceği açıklandı.
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