- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Rodallega transferinde son durum!
24 Ocak 2017 , 13:46
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un uzun süredir transferi için uğraş verdiği Hugo Rodallega, şu sıralarda imza için Trabzon’da.
Akhisar forması giyen 31 yaşındaki golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Rodallega ile ilgili bordo-mavili kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar