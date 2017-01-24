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Rodallega transferinde son durum!

Tarih24 Ocak 2017 , 13:46

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Rodallega transferinde son durum!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un uzun süredir transferi için uğraş verdiği Hugo Rodallega, şu sıralarda imza için Trabzon’da.

Akhisar forması giyen 31 yaşındaki golcü futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Rodallega ile ilgili bordo-mavili kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor. 



 

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