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"Seni oynatmamak için deli..."
24 Ocak 2017 , 09:29
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“Sendeki yeteneğin farkındayız. Biz, takım arkadaşların ve camia büyük beklenti içerisinde. Senin bunlara karşılık vermen gerekiyor. Formayı bizden al.”
ANTALYA kampındaki basın toplantısında Salih’i hem öven hem de eleştiren sözler sarfeden teknik direktör Dick Adovacaat’ın gazetecilerin yanından ayrılır ayrılmaz öğrencisiyle bire bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Türk futbolunun gelecek vadeden isimlerinden olan Salih’i, ligin 2. yarısında daha çok kullanmak istediği için böyle bir toplantıya gerek duyan Hollandalı o gün öyle ifadeler kullandı ki Salih’in aklını başına getirdi.
HOCASININ sözlerinden doğru dersleri çıkarıp, kendisini sahaya veren Salih son maçlarda gözle görülür bir çıkış yakaladı. İşte Advocaat’ın, 23 yaşındaki orta sahayla gerçekleştirdiği buluşmada sarfettiği o sözler:
“BİZ sendeki yeteneğin farkındayız. Senden çok şeyler beklendiğini de biliyoruz. Ayrıca sadece ben değil, takım arkadaşların ve taraftar da büyük bir beklenti içindeler. Senin her şeyden önce bunlara karşılık vermen gerekiyor.
FORMA İÇİN SAVAŞMALISIN
FORMAYI biz hiçbir futbolcuya kendimiz vermiyoruz. Oyuncu, performansıyla formayı gelir ve benden alır. Biz senden bunu bekliyoruz. Senin hâlâ istenilen düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Daha agresif olman lazım. Forma için savaştığını görmeliyim. Yoksa sen iyi olduktan sonra bir teknik adamın seni oynatmaması için deli olması gerekir.”
(Vatan)
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