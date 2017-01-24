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Şimdi de Trabzonspor!
24 Ocak 2017 , 22:48
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AJANSSPOR- Ara transferin en hızlı takımlarından Trabzonspor için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre bordo mavili ekip, Kolombiyalı hücum oyuncusu Victor Ibarbo için kulübü Cagliari'ye 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Sezonun ilk yarısını Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren Ibarbo'nun adı bu transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Bordo mavili ekip ara transferde şu ana kadar Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega'ya imza attırdı.
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