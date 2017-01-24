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Sobol yarın geliyor!
24 Ocak 2017 , 16:51
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- Spor Toto Süper Lig
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Beşiktaş'ın transferi için anlaştığı Ukraynalı sol bek Sobol yarın Türkiye'ye geliyor
Özgür Sancar - Ajansspor
Genç futbolcu kiralık olarak oynadığı Zorya Luhansk takımının kamp çalışmaları için Antalya'ya geliyor.
Ajansspor'un daha önce duyurduğu gibi Beşiktaş, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi için 21 yaşındaki futbolcunun haklarını elinde bulunduran Shaktar Donetsk kulübüyle anlaştı. Oyuncuyla da anlaşan siyah beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açmak için futbolcu temsilcilerine bekleyin talimatı verdi.
Siyah beyazlılar Rodolfo'nun kiralık olarak bir başka takıma verilmesi dahil pek çok seçenek üzerinde çalışıyor. Kaleci Boyko'nun transferinde olduğu gibi Sobol da, yabancı kontenjanıyla ilgili sorun çözüldükten sonra, Antalya'dan Beşiktaş'a katılacak.
Ajansspor Özel Haber!
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