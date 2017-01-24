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Süper Lig'de bir ayrılık daha!
24 Ocak 2017 , 10:49
AJANSSPOR ÖZEL- Gaziantespor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi.
Dün gece geç saatlerde Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya gelirken taraflar karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldı.
Kırmızı siyahlı ekip ilk aday olarak Bülent Uygun'u düşünüyor.
Göreve 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da (Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor) mağlubiyet almıştı.
Gaziantepspor 18 hafta sonunda 11 puanla son sırada yer alıyor.
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