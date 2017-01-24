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Sydorchuk'tan transfer açıklaması!
24 Ocak 2017 , 10:47
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Hakkında çıkan birçok transfer haberinin kendisini etkileyip etkilemediği sorulan Ukraynalı orta saha, "Hayır. Geçmişte bir arkadaşımın sözlerinden sonra bunları takmamaya başladım. Bana "Eğer dikkatini bunlara verirsen futboldan uzaklaşır ve sadece transferini düşünmeye başlarsın. Her şeyini kaybedebilirsin" demişti. O yüzden şimdilerde bunları düşünmüyorum. Görüşmeler devam ediyor ama konsantrasyonum futbolda" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaiev de geçtiğimiz günlerde Ukrayna basınına verdiği röportaj sarı lacivertli ekibin Sydorchuk'la ilgilendiğini söylemişti.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
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