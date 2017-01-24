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Trabzonspor resmen açıkladı!

Tarih24 Ocak 2017 , 17:32

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Trabzonspor resmen açıkladı!

Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega'nın kulübümüze transferi konusunda Akhisar Belediyespor Kulübü ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

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