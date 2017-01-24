Trabzonspor'dan Tolgay ve Caceres açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e konuştu.

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Martin Caceres'in Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet edeceği iddialarını cevaplayan Önder Bülbül, "Martin Caceres konusu biraz uzun mesele. Caceres çocuklarını Türkiye'ye getirmek istemedi. Bizlere, "Haftada bir defa İtalya'ya giderim" dedi. Böyle profesyonellik olmaz. Transferin gerçekleşmemesinde birçok etken var. Bunlar; aile, Türkiye'ye bakış açısı ve ücretini tekrardan yükseltmesi" dedi.

-"TOLGAY ARSLAN'I ŞENOL GÜNEŞ VERMEDİ"

Mehmet Ekici'nin son durumu ve transferlerle ilgili konuşan Bülbüloğlu, "Şu an itibariyle transfer bitti gibi gözüküyor. Mehmet Ekici transferini oyuncu takasıyla yapmak istedik. Mehmet Ekici giderse orta saha transferi olabilir. Yusuf Yazıcı o bölgede şu anda forma giyiyor, çok yetenekli bir oyuncu gelişimi açık.

Mehmet transfer olursa orta saha transferimiz olabilir. Mehmet Ekici ile Tolgay Arslan'ın takası gündeme geldi fakat Tolgay'ın Trabzonspor'a gelmesini Şenol Güneş istemedi. İkinci yarıya iyi başlangıç yaptık, arayı iyi değerlendirdik, Ersun Yanal takımın eksiklerini tamamladı, şansızlıkları kırdık" ifadelerini kullandı.