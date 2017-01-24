Trabzonspor'un başı belada!

AJANSSPOR / ÖZEL - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı, ardından önceden yaşadığı sakatlık nedeniyle transferinden vazgeçtiği Martin Caceres'in FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.

İtalyan kaynaklar, Uruguaylı savunma oyuncusunun Milano'da FIFA'nın çalıştığı bir hastanede sağlık kontrolünden geçtiği ve "tam sağlıklıdır" raporu aldığını ve avukatı aracılığıyla bu raporla birlikte FIFA'da bordo mavili kulüp hakkında dava açtığını öne sürdüler.



Futbolcuya %50 oynar raporu...

Trabzonspor, Caceres'le yıllık 2.25 milyon Euro'dan 2 buçuk yıllık anlaşma yapmıştı. 1 milyon Euro da imza parası vermeyi taahüt etmişti. Ancak sözleşmenin devreye girmesi için başkan Muharrem Usta'nın hissedarı olduğu hastaneden futbol oynamasına engel olacak bir sakatlık ya da sağlık sorunu yoktur raporu alması şartı koşulmuştu. Hastaneden çıkan raporda Caceres'in sakatlığının nüksetme ya da sakatlık yaşama olasılığının yüzde 50 olduğu şeklinde rapor verildiği; bu nedenle Trabzonspor'un oyuncuyu almaktan vazgeçtiği belirtilmişti.



Caceres, avukatı ile birlikte Fifa'ya başvurdu

Bunun üzerine Caceres, kendisine verilen sözleşmeyle birlikte İtalya'ya gitti. Milano'da kontrolden geçtiği, FIFA anlaşmalı hastane yüzde yüz oynar raporu verdi. Oyuncunun avukatı şimdi Trabzonspor'un yapılan sözleşmeden doğan sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

Sözleşmeye göre Martin Caceres, Trabzonspor'dan yarım dönem için 1 milyon 125 bin Euro, diğer iki sezon için 2.250 bin Euro ve imza parası olarak 1 milyon Euro alacaktı. Uruguaylı futbolcu şimdi bunların toplam bedeli olan 6.625 milyon Euro (26 buçuk milyon TL) talep ediyor.



Ajansspor.com / ÖZEL haber