''Transfer için benimle konuştular''

AJANSSPOR- Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Josef De Souza, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Ganso hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Brezilya basınına konuşan Josef, Fenerbahçe yönetiminin Ganso hakkında kendisiyle konuştuğunu söylerken, "Onun hakkında çok iyi şeyler söyledim çünkü o olağanüstü bir futbolcu. Farklı, hiç kimsenin göremeyeceği şeyleri görüyor. Takım için mükemmel olacağını söyledim. Fener, Galatasaray ve Beşiktaş, onu kim alırsa büyük kazanç sağlar" ifadelerini kullandı.

Josef, 2014-2015 yılları arasında Ganso ile Sao Paulo'da beraber oynamıştı.

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz günlerde Ganso'nun sosyal medyada paylaştığı mesajıdan altına "Fener'e gel" yazarak taraftarları heyecanlandırmıştı.