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Ve Caner sahaya indi!
24 Ocak 2017 , 14:12
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AJANSSPOR - Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Caner Erkin uzun bir aradan sonra sahaya indi. Tecrübeli futbolcu tam 5 ay sonra adım atıp, koşu antrenmanı yaptı.
Siyah-beyazlı futbolcunun daha önce sezonu kapattığı iddia edilmişti. Ancak Caner Erkin’in Mart ayının ortalarında sahalara dönmesi bekleniyor.
Hatırlanacağı gibi 28 yaşındaki Caner Erkin’in Antalyaspor maçında aşil tendonu kopmuştu. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, sosyal paylaşım sitesinden Caner Erkin’in, Dolu Arslan ile birlikte gerçekleştirdiği düz koşuyu paylaştı.
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- Beşiktaş
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