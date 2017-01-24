Volkan'la yaşadığı o diyaloğu anlattı!

Fenerbahçe, Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk için tekrar potaya girerken, maçta tüm gözler Emre Belözoğlu’nun üzerindeydi. Belözoğlu, polemik konusu yapılan performansını anlattı

Fenerbahçe’ye karşı oynadığı her maçta olduğu gibi yine Emre ile ilgili polemikler konuşuldu. Taraftarından büyük sevgi gördüğü eski takımına karşı performansı tartışmalara konu edildi. Maç çıkışı Emre’ye gündemdeki konular soruldu.

Maçtan önce F.Bahçe taraftarının sevgi gösterisi seni etkiledi mi?

Etkilemez mi?İlk maçta kazandıktan sonra sevinmem onları üzmüştü. Dün (önceki gün) böyle bir sevgi beklemiyordum. Benim de onlara olan sevgim hiç zaman azalmadı. Gösterdikleri sevgi ve ilgi maç öncesi duygusal anlar yaşamama neden oldu.

Peki bu durum maç performansını etkiledi mi?

Aslında etkilemedi ama kötü oynadım. Fenerbahçe maça iyi hazırlanmıştı. Sürekli pres yaparak üzerimize büyük baskı kurdular. Bu da iyi oynamamızı engelledi. Topun bana çarpıp gol olması moralimi çok bozdu. Kötü oynadım. Sadece oyun olarak değil sertlik olarak da kendimi iyi görmedim. Daha agresif olabilirdim. Belki de o duygusallık bilinç altımda performansıma etki etti. Kendi performansımı hiç beğenmedim.

Fenerbahçe’nin performansını nasıl buldun?

Çok iyiydiler. Maç boyunca iyi oynamamızı engellediler. Belki de biz takım olarak çok kötüydük.

Bu galibiyet Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını nasıl etkiler sence?

Tek maçla olmaz. Kazanarak devam etmeleri gerek. Bu maç tabi ki onları olumlu etkiler. Ancak önlerinde zorlu maçlar var. Kaybetmeyen takımlarla oynayacaklar. O maçları da kazanmalılar. İşleri zor...

Volkan Demirel ile maç öncesi gülüşmeniz sosyal medyada çok fazla polemik konusu oldu... Ne konuştunuz?

Ben onları kafaya takmıyorum. Okumuyorum bile. Volkan’aşunu söyledim: “Eskiden (F.Bahçe’de oynarken) kale seçiminde ‘Hangi kale olsun’ diye sana soruyordum. Şimdi yine sorayım mı?” Güldüğümüz şey buydu. (Hürriyet)