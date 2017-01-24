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Ya Aatıf ya da Yasin Öztekin!
24 Ocak 2017 , 11:03
Ligin ikinci yarısında Trabzonspor ve Adanaspor'a mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görevine son verilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
Yerli bir hocayla yoluna devam etmek isteyen yeşil-beyazlılar bir yandan da takımı güçlendirmek adına transferde arayışlarını sürdürüyor. Özellikle kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlıların daha önce nabız yokladığı Fenerbahçe'nin yıldızı Aatif Chahechouhe için görüşmeleri hızlandırdığı gelen haberler arasında.
2 kez kadro dışı
Olay gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'de oynamakta zorlanan ve taraftarla arasında sıkıntı olan 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu, yeşil-beyazlı kulübün kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi.
30 yaşındaki Faslı oyuncu ligde 9 maç, 3 gol, 2 asistle oynuyor. Başkan Ali Ay yönetiminin Aatif Chahechouhe'nun transferi olmaması halinde Galatasaray'ın yıldızı Yasin Öztekin'i de listenin başına aldığı ve kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray'da 2 kez kadro dışı kalan Yasin Öztekin için de önümüzdeki günlerde girişim yapılacağı belirtildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu sezonun ilk yarısında 14 maçta 7 gol atmayı başardı.
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