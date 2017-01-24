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Yılmaz Vural Ajansspor'a konuştu!
24 Ocak 2017 , 16:09
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ve Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör arayışları devam ediyor.
İsmi her iki takımla anılan deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, editörümüz Salim Manav'a önemli açıklamalarda bulundu.
İddiaları yanıtlayan Vural, "Şu anda İtalya'da tatildeyim. Her iki takım için adımız gündeme geliyor. Hiçbir yöneticiden teklif almadım. Gazeteci arkadaşlarımız ve taraftarlardan arayanlar oluyor. İki kulüple ismimizin anılması bizim için şereftir. Süper Lig'de tekrardan çalışmak isterim" ifadelerini kullandı.
64 yaşındaki teknik adam, son olarak geçtiğimiz sezon Adana Demirspor takımında görev almıştı.
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