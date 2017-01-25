"2011-12 şampiyonluğumuzu unutamıyorum"

Rusya Ligi takımlarından Tom Tomsk ile Antalya kampında bulunan Galatasaray'ın eski futbolcularından Albert Riera, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk şansını, Türkiye'de geçirdiği günleri ve kariyeriyle ilgili düşüncelerini anlattı.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray forması giyen Albert Riera, kariyerine Rus Ligi ekiplerinden Tom Tomsk'ta devam ediyor.



Takımının Antalya kampında NTV Spor'a konuşan İspanyol futbolcu, Galatasaray'la bağlarını koparmadığını söyledi.



Riera, "Kulüple iletişimimi hiçbir zaman koparmadım. Sonuçta ben bir Galatasaray taraftarıyım. Kulüp tarihinin en iyi zamanlarını yaşamıyor. Biz hem çok yetenekli hem de çok çalışan bir jenerasyonduk. Şu an durum çok parlak görünmese de takımın şampiyonluk şansı sürüyor. O yüzden umutsuz olmaya gerek yok." dedi.



"KADIKÖY'DE ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ..."

Fenerbahçe derbilerini unutamadığını söyleyen İspanyol futbolcu, "2011-2012 şampiyonluğumuzu unutamıyorum. Kadıköy'de şampiyon olduğumuz günün her dakikasını hatırlıyorum. Türkiye'nin en önemli derbisinde ezeli rakibimizin stadında şampiyonluk yaşadık." şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"

Rusya Ligi'ne gitmeden önce Türkiye'den bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğinin altını çizen Riera, "Galatasaray'da senelerce şampiyonluk hedefiyle oynadıktan sonra böyle bir motivasyonu olmayan kulüpte forma giymek istemedim. Artık kariyerimin sonlarına geliyorum ve keyif almak için futbol oynamak istiyorum. Rusya'da çok mutluyum. Ancak gelişmesi gerekiyor. Birkaç yıl daha futbol oynayabilirim. Hedefim teknik direktör olmak ve bunun için futbolun içinde kalmalıyım” ifadelerini kullandı.