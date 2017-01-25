"2'de 2 yapmalıyız"

Sarı-Lacivertliler’in Hollandalı çalıştırıcısı, futbolcularının Başakşehir maçına olduğu gibi Kayseri ve Bursa karşılaşmalarına da en iyi şekilde motive olmaları için kolları sıvadı.



Dünkü antrenmanda oyuncularına bir konuşma yapan Advocaat, “Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldık ancak bunun anlamlı olması için yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz. İlk hedeflerimiz Kayseri ve Bursa. Unutmayın, sezonun ilk yarısında bu 2 takıma, hem de kendi sahamızda 5 puan kaybettik. Şimdi 2’de 2 yaparak şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstermeliyiz” dedi.



Ligde taşların yerinden oynadığını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Uzun süre sonra lider değişti. Ligde kalma savaşı da kızışıyor. Son maça kadar konsantrasyonumuzu kaybetmeden sahada olmalıyız. Ligde yenemeyeceğimiz takım olmadığını birçok kez gösterdik. Yeter ki her rakibi ciddiye alalım” ifadelerini kullandı.

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