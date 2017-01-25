4 günde 2 tarihi maç!

Yarın Konya maçında Avni Aker’e son kez çıkacak Fırtına, pazar günkü Gaziantepspor sınavını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Aralık’ta açtığı Şenol Güneş Stadı’nda yapacak.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın Atiker Konyaspor ile Avni Aker Stadı'ndaki son, pazar günü ise Süper Lig'de Gaziantepspor karşılaşmasıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçına çıkacak. Dört günlük süre içerisinde tarihe geçecek iki karşılaşmayı oynayacak bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'na 'elveda', Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadına da 'merhaba' diyecek. 1951'de yapılan Avni Aker Stadı'nda kuruluşunun ardından 1967-68 sezonunda ilk karşılaşmasını oynayan bordo-mavili takım, 50 yıl mücadele ettiği sahada son maçını Konyaspor ile yapacak. Karadeniz ekibi, Akyazı mevkiisindeki denizin dolgu alanının tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk maçını da ligde Gaziantepspor'a karşı oynayacak.

STADIMIZ DOLMALI

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde statta incelemelerde bulunan kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, tarihe geçecek iki karşılaşma oynayacaklarını belirtti. Çubukçu, "Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor karşılaşmasıyla Avni Aker'e veda edeceğiz, Akyazı'daki Şenol Güneş Kompleksi'ne de 29 Ocak'taki Gaziantepspor lig maçıyla 'merhaba' diyeceğiz. Taraftarın Trabzonspor'da gerçekten çok büyük itici güç olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'u desteklemelerini, her zaman yanında olmalarını, pazar günü de bu stadı doldurmalarını çok istiyoruz" diye konuştu.

AVNİ AKER'E ZİYARET

Trabzonsporlu taraftarlar, Avni Aker Stadı'nı son maç öncesi ziyaret ediyor. Bordomavili taraftarlardan Yavuz Şeker, yıllarca bu statta maçlar seyrettiklerini, birçok anılarının olduğunu belirterek, "Konyaspor ile yapacağımız son maç öncesi stada geldik. Yeğenim de Samsun'da yaşıyor. O da stadı görmek istedi. Bu vesileyle stadı gezdik" dedi. Ufuk Şeker ise Samsun'da yaşadığını belirterek, "Stadı gezmeyi çok istiyordum. Son maçı da tribünde yer alarak izleyeceğim" diye konuştu.

3. ÇOCUĞUM GİBİYDİ

Hüseyin Avni Aker Stadı'nın çim görevlisi Hasan Birinci de yarın Atiker Konyaspor maçıyla görevini tamamlayacağını söyledi. 63 yaşındaki Birinci, iş arkadaşı Kamil Eyüboğlu ile statta 17 yıl görev yaptığını belirterek, "Artık yaşlandım, sağlık sorunlarım da var. Akyazı Stadı'nda görev yapmayacağım. Burası benim ailem gibiydi. İki çocuğum var, Avni Aker de üçüncü çocuğum gibiydi. Birçok hüznü bir arada yaşıyorum, Fenerbahçe'ye 1995-96 sezonunda kaybettiğimiz maç ise en çok üzüldüğüm karşılaşmaydı" dedi.

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