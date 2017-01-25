4'ünün toplamı bir Rodallega etmedi!

AJANSSPOR - Trabzonspor, uzun bir süredir peşinde koştuğu Hugo Rodallega transferinde mutlu sona ulaşırken, Kolombiyalı golcünün istatistikleri de dikkat çekti.

2015-16'dan bu yana forvetlerinden bir türlü yeteri kadar verim alamayan bordo mavililer için Rodallega'nın iyi bir tercih olduğu rakamlara da yansıdı.

Cardozo, Muhammet Demir, N'Doye ve Suk 2015-16 sezonundan bu yana toplam 13 gol atıp, 7 asist yapıp toplamda 20 gole katkı yaparken, aynı süreçte Akhisar Belediyesporda ileri uçta tek forvet olarak görev yapan Rodallega ise 23 gol 1 asistle 24 gole doğrudan etki etti.