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Advincula, Meksika yolcusu!
25 Ocak 2017 , 22:28
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Bursaspor
AJANSSPOR- Bursaspor'un geçen sezon Hoffenheim'den transfer ettiği Perulu Luis Advincula, Tigres'e transfer oldu.
Meksika ekibi resmi Twitter hesabından Advincula'nın sağlık kontrolünden geçtiği fotoğrafları paylaştı.
26 yaşındaki sağ bek sezonun ilk yarısını kiralık olarak Arjantin ekibi Newell's Old Boys'ta geçirmişti.
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