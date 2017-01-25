Advocaat'ın Sergen Yalçın isteği!

Fenerbahçe, hafta sonunda Kayserispor'a konuk olacak... bu maçın ilginç bir özelliği var. Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'ın Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın'a olan hayranlığı. 2003 yılında Sergen Yalçın, Chelsea deplasmanında attığı iki golle Beşiktaş'ı galibiyete taşımıştı. Sezon sonunda Advocaat, Bundesliga takımlarından M'Gladbach'ı başına geçince ilk istediği oyuncu Sergen olmuştu. Efsane Brezilyalı Elber ile Sergen'i beraber oynatmak isteyen Advocaat'ın bu talebine Sergen, Beşiktaş'tan ayrılmak istemediği için olumsuz cevap vermişti.

Advocaat'ın Kayserispor maçı planı

Takımının sözde "büyük" değil "küçük" maçlarda puan kaybetmesi Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ı hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçı öncesinde özel önlemler almaya itti. Hollandalı teknik adam ilk maç toplantısında oyuncularına, ligin en sert takımı Başakşehir'e karşı verilen sert karşılığa olumlu cevap verdi. Advocaat, Kayserispor maçında da aynı şiddette bir oyun oynanması iistediğini oyuncularına anlattı.

Kaynak: Fotospor