AJANSSPOR - NTV Spor Yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Demirkol'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Podolski'yi ikna edecek bir teknik direktör gelirse bence kalır. Aklıma gelen isim Abdullah Avcı. Galatasaray'ın şu ana gelmesinde Podolski'nin katkısı Yasin'den çok değil. Kadro dışı konularında bir önerim var, "süresiz" kelimesi kaldırılsın. Böyle denince müebbet gibi oluyor.

Muslera geldiğinden beri takımın lideri. Muslera sakin bir hırs. Belki de en hırslısı. Parmağı kırılıyor, bir hafta sonra sahada. Hala da şut çekemiyorlar adama.

Demba Ba'nın dönmek istemesi, önemli. Genelde kulüpler ister, burada oyuncu istiyor.

Fenerbahçe'de ismi geçenler arasında aklıma yatan tek isim Hernanes. O da olur bilmiyorum. Sosa'ya tabii ki bir şey demem. Mehmet Ekici de zaten 10 numara değil. ESPN, Stoke City'li Adams'ın ismini yazmış. Umarım spekülasyondur. Hem Sosa hem Ekici olabilir. Hernanes çok özel bir yetenek. Juventus'ta istenen seviyede değildi ama denenir. Başkan Eto'o kalacak dedi, Advocaat da istemiyorum dedi.

Fenerbahçe oyun kuramıyor. O yüzden bütün bu orta saha arayışı. Advocaat da oyuncu alınmazsa, olmaz diyor"