Alanya'da 2 futbolcu kiraya verilecek!

AJANSSPOR ÖZEL - Aytemiz Alanyaspor'da savunma oyuncusu Nuru Suley ve Mamadou Fofana kiraya verilecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Ganalı Nuru Suley ve Malili Mamadou Fofana'nın kiraya verilmesine karar verildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu Glnyor Plet, Georgios Tzavellas, Michel Landel, Cenk Ahmet Alkılıç ve Emre Nefiz ile güçlendiren turuncu yeşilli ekip, Abdoulaye Ba, Sefa Yılmaz, Gökay Iravul, Erhan Kartal, Jonathan Ayite ve Sajad Shahbazzade ile yolları ayırdı.

Turuncu yeşilli yönetim, genç savunma oyuncuları Nuru Suley ve Mamadou Fofana'yı sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiraya verilmesine karar verdi. TFF 1. Lig'den birçok kulüp bu iki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti.