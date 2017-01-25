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Alanyaspor'da son aday Samet Aybaba
25 Ocak 2017 , 17:37
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- Spor Toto Süper Lig
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.
Roberto Carlos, Şota, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek ile daha önce temas sağlayan Alanyaspor yönetimi son olarak listesine deneyimli çalıştırıcı Samet Aybaba'yı ekledi.
Bugün Samet Aybaba'nın Alanya'ya gittiği, Alanyasporlu yetkililerle bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Aybaba'nın Alanyaspor'un teklifine sıcak baktığı, kulübe yakın kişilerden kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı aktarıldı.
En son geçtiğimiz sezon Eskişehirspor takımında görev alan 61 yaşındaki teknik adam 30 maçta; 10 galibiyet, 6 beraberlik ile 14 mağlubiyet elde etti. Tecrübeli hoca maç başına 1.13 puan ortalaması tutturdu.
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