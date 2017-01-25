Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Alanyaspor'da son aday Samet Aybaba

Tarih25 Ocak 2017 , 17:37

Yorum
Alanyaspor'da son aday Samet Aybaba

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. 

Roberto Carlos, Şota, Bülent Uygun ve Mehmet Özdilek ile daha önce temas sağlayan Alanyaspor yönetimi son olarak listesine deneyimli çalıştırıcı Samet Aybaba'yı ekledi. 

Bugün Samet Aybaba'nın Alanya'ya gittiği, Alanyasporlu yetkililerle bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Aybaba'nın Alanyaspor'un teklifine sıcak baktığı, kulübe yakın kişilerden kulüp yapısı hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

En son geçtiğimiz sezon Eskişehirspor takımında görev alan 61 yaşındaki teknik adam 30 maçta; 10 galibiyet, 6 beraberlik ile 14 mağlubiyet elde etti. Tecrübeli hoca maç başına 1.13 puan ortalaması tutturdu.

 

 

 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me