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Avrupa'ya tek çıkış lig!
25 Ocak 2017 , 08:52
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Kasımpaşa ve Bursaspor galibiyetleriyle ayağa kalkan Trabzonspor, gelecek sezonki Avrupa hedefi doğrultusunda Türkiye Kupası’na da çok önem veriyordu. Ancak Kızılcabölük-Gümüşhane maçının dün 1-1’lik skorla bitmesinin ardından Bordo-Mavililer’in gruptan çıkma şansı kalmadı.
Bordo-Mavililer yarın Konyaspor’u yense bile ikili averajda Gümüşhane’nin gerisinde olduğu için ilk iki potasında yer alamayacak. Tüm bu gelişmelerin ışığında Fırtına için ligde ilk 4 potasına girmek olmazsa olmaz anlamına geliyor. Eğer Türkiye Kupası’nı, ligde ilk 4 takımdan biri kazanırsa, 5. olmak da UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için yeterli.
3 maçlık seri
Teknik direktör Ersun Yanal bundan sonra tüm dikkatlerini lige vereceklerini belirtti. Tecrübeli hocanın ilk amacı, iki maçlık galibiyet serisini geliştirmek ve kazanarak yola devam etmek. Gaziantep, Osmanlı ve Konyaspor maçlarından 9 puan isteyen ve bu periyodu kritik dönemeç olarak gören Yanal’ın esas hedefi ise Trabzonspor’u ligde ilk 4 takım arasına sokmak.
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