Beşiktaş'ın istediği isme şok!

AJANSSPOR - Sezon başında kiralandığı Anzhi'den Shakhtar Donetsk'e geri dönen ve Beşiktaş'ın golcü adayları arasında olduğu ileri sürülen Pylyp Budkivsky'de flaş bir gelişme yaşandı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; bugün Portekiz'de yapacağı kamp için yola çıkan Shakhtar Donetsk'te, 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Pylyp Budkivsky, kadroya alınmadı.

Budkivsky'nin kendisine yeni bir takım arayacağı kaydedildi.