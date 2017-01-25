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Beşiktaş'ın istediği isme şok!

Tarih25 Ocak 2017 , 12:48

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Beşiktaş'ın istediği isme şok!

AJANSSPOR - Sezon başında kiralandığı Anzhi'den Shakhtar Donetsk'e geri dönen ve Beşiktaş'ın golcü adayları arasında olduğu ileri sürülen  Pylyp Budkivsky'de flaş bir gelişme yaşandı.

Ukrayna basınında yer alan habere göre; bugün Portekiz'de yapacağı kamp için yola çıkan Shakhtar Donetsk'te, 24 yaşındaki Ukraynalı golcü Pylyp Budkivsky, kadroya alınmadı.

Budkivsky'nin kendisine yeni bir takım arayacağı kaydedildi.

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