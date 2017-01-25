Beşiktaş'ta gündem Rhodolfo!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçıyla forma şansı bulamayan oyuncuların hem form yükseltmesini hem de rekabeti artırmalarını istiyor.

Kayserispor maçında aynı zamanda takımdan ayrılması gündemde olan isimleri de bir kez daha gözlemleyecek Güneş, sonrasında yönetimle bir araya gelere durum değerlendirmesi yapacak.

Ersan Gülüm'ün de takıma dönmesiyle stoper sayısındaki artışın önüne geçmek isteyen Beşiktaş'ta Rhodolfo'nun gönderilmesi gündemin 1. maddesi. Eski takımı Geremio'nun da ilgilendiği Rhodolfo için siyah beyazlı yönetim bir bonservis bedeli belirleyecek.

Rhodolfo dışında Aras'a da Türkiye'den çok sayıda teklifin olduğu ama henüz bir karar verilmediği öğrenildi. Yine Veli Kavlak için de girişimlerin olduğu ancak netleşen bir durum olmadığı biliniyor.

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala forvet konusunda da girişimler sürüyor. Demba Ba'nın sağlık kontrolünden geçebilmesi durumunda takıma katılmasıyla siyah beyazlılar adına transfer noktalanacak.

(beIN Sports)