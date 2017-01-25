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Caceres'ten Trabzonspor sözleri!

Tarih25 Ocak 2017 , 17:32

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Caceres'ten Trabzonspor sözleri!

AJANSSPOR - Trabzonspor'un transferinden vazgeçtiği Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres, sağlık durumu ve geleceği hakkında açıklama yaptı.

İtalyan basınına konuşan Caceres, "İyiyim ve çok zindeyim. Bu süreçte çalışıyorum, yakında egzersizler yapacağım" derken, fiziksel durumunun çokça tartışılması üzerine, "Anlamıyorum ve bilmiyorum çünkü gerçekten iyiyim. Tekrarlıyorum, zindeyim" ifadesini kullandı.  

Trabzonspor'a transferinin neden gerçekleşmediği sorusu üzerine Caceres, "Kişisel şeyler, yorum yapmasam daha iyi ancak hiç kuşku yok ki iyiyim" dedi.

Inter ve Fiorentina iddialarına da cevap veren Uruguaylı savunma oyuncusu, "Güzel bir şey olur diyeceğim" demekle yetindi. 

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