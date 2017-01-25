Charlie Adam'ın menajerinden flaş açıklama!

ESPN'in Fenerbahçe'nin Charlie Adam ile ilgilendiği yönündeki haberleri üzerine 31 yaşındaki futbolcunun menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de hücumcu orta saha arayışı sürüyor. NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul'a konuşan Menajer Moyes, Adam'ın Stoke City ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı.

Moyes "Fenerbahçe'den bize direkt olarak gelen bir teklif yok. Charlıe'nin sözleşmesi sürdüğü için iki kulüp arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuç önemli. Eğer bir teklif gelirse, Charlie Adam Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isteyecektir” sözleriyle transfere yeşil ışık yaktı.

ESPN, teknik direktör Dick Advocaat'ın Charlie Adam'ı bizzat istediğini iddia etmişti.

Adam, bu sezon ilk haftalarda şans bulmakta zorlansa da, özellikle son maçlarda daha fazla süre buldu ve etkili bir performans ortaya koydu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Premier League'de 15 maçta oynadı. 11 kez ilk 11'de mücadele eden Charlie Adam'ın 1 gol - 3 asistlik istatistiği bulunuyor.