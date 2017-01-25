Dilmen'den evet kampanyası..

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Twitter’da ‘Güçlü Türkiye için evet’ kampanyası başlattı. Dilmen birkaç gün önce açtığı Twitter hesabından video yayınlayarak, Barcelona’da forma giyen milli futbolcu Arda Turan’a pas attı!

Twitter’da bir video yayınlayan Dilmen, “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” dedi. Dilmen, A Milli Takım’ın yıldızı Arda Turan’a seslenerek, “Sevgili Arda sen de var mısın?” diye sordu.

Arda’nın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da başkanlık sistemini getirecek olan kampanyaya destek oldu.

Dilmen'e cevap veren Arda Turan “Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım” diyen Arda, “Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim” ifadelerini kullandı.

Arda’nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, “Güçlü bir Türkiye için ben de varım” sözleriyle şarkıcı Murat Boz’a seslendi.

TWITTER’DA BÜYÜK TEPKİ

Rıdvan Dilmen’in başlattığı zincirleme video kampanyası, Twitter’da büyük ses getirdi, tepkiler çığ gibi büyüdü! İlk videoyu çeken Dilmen’in Türkiye Futbol Federasyon başkanlığa gözkırptığı yorumları yazılırken, milli futbolcular Arda Turan ile Burak Yılmaz’a büyük tepki oluştu.

AMK