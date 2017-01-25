- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Divan başkanlık kurulu seçimi ertelendi
25 Ocak 2017 , 18:46
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş Kulübünün 29 Ocak Pazar günü yapılacağını duyurduğu olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "29 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan olağanüstü divan başkanlık kurulu seçimi, mahkeme tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulunun verdiği kınama cezası nedeniyle Yalçın Karadeniz'in divan kurulu başkanlığı düşmüştü.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar