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Eto'o ve El Kabir golleriyle dikkat çekti!
25 Ocak 2017 , 13:16
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- Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı. Bütün futbolcuların katıldığı antrenmanda, koşunun ardından dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu.
Yeni transfer Mustafa El Kabir'in de katıldığı antrenman, istasyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sürdü. Antrenman maçı sırasında Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu. Oldukça neşeli geçen antrenman maçında Samuel Eto'o ve El Kabir, attıkları gollerle dikkati çekti.
Öte yandan antrenman sırasında kaleci Ahmet Özden ayağından sakatlandı. Doktorların sahada müdahale ettiği kaleci, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
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