Ezeli rakipler karşı karşıya geldi!

Beşiktaş, forvet hattına Demba Ba'yı transfer etmeye hazırlanıyor. Ancak Beşiktaş'ın Brezilya'ya Marcelo Moreno için çıkarma yaptığı iddia edildi. Çin'in Yatai takımında forma giyen 1.87'lik Bolivyalı golcü için Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile yarıştığı ortaya çıktı. Çin Ligi şu anda tatilde olduğu için Brezilya'da olan Moreno'nun Türk takımlarının yöneticileriyle Brezilya'da görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Marcelo Moreno kimdir?

Çin Ligi'nde Yatai formadı giyen 29 yaşındaki Marcelo Moreno, kariyerine Brezilya'da başladı. Shakhtar Donetsk, Werder Bremen ve Wigan gibi takımlarda top koşturan Marcelo Moreno, 2015'te Çin'e transfer oldu.

Marcelo Moreno'nun transfermarkt değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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