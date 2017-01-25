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''Fenerbahçe benimle temasa geçti''
25 Ocak 2017 , 11:23
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AJANSSPOR- Ganso'nun menajeri Giuseppe Dioguardi'den Fenerbahçe açıklaması geldi.
İspanyol medyasına konuşan Dioguardi, "Sevilla sadece önemli bir teklif gelmesi halinde Ganso'nun satışına sıcak bakıyor. Kiralık göndermeyi düşünmüyorlar. Şimdilik Ganso, Sevilla'da kalıyor. Fenerbahçe benimle ve Sevilla'yla temasa geçti ancak Sevilla kiralık teklifine sıcak bakmadı. Fenerbahçe onun değerinin farkında ama FIFA'dan gelen kısıtlama nedeniyle gelecek yaza kadar onu bonservisiyle alamazlar. Ganso ile ilgilenen birçok takım oldu ama iş bonservise gelince her şey değişiyor" ifadelerini kullandı.
Sezon başında Sao Paulo'dan 9 milyon Euro bedelle transfer edilen 27 yaşındaki oyun kurucu bu sezon 12 maçta 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Dün Brezilya basınına konuşan Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Josef De Souza, Fenerbahçe yönetiminin kendisine Ganso'yu sorduğunu söylemişti. Josef'in o açıklamaları için tıklayınız.
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